Учителя физкультуры будут судить в ХМАО за насилие над школьницами

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела учителя физкультуры в Нижневартовске, которого обвиняют в сексуальном насилии над ученицами, сообщает управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следствия, с сентября 2015 по февраль 2020 год педагог неоднократно совершал в помещении школы действия сексуального характера в отношении учениц. Потерпевшими признаны пять школьниц, одной из которых на момент совершения преступлений было 12 лет, остальным - от 15 до 17 лет.

Из-за действий учителя у двух школьниц развилось временное психическое расстройство, которое характеризуется как тяжкий вред здоровью.

Педагогу предъявлено обвинение по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Вину он не признал.

Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении экс-директора этой школы, которая скрыла факты противоправного поведения учителя физкультуры. Это дело пока судом не рассмотрено.