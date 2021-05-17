Росреестр запустил тепловую карту сделок с недвижимостью

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Росреестр запустил в онлайн-режиме тепловую карту сделок с недвижимостью с возможностью посмотреть активность рынка по регионам и округам за разные периоды, сообщила пресс-служба ведомства.

"Росреестр разработал онлайн-сервис по аналитике рынка недвижимости. Тематические карты сгруппированы по типам сделок и отображают количество зарегистрированных ипотек, договоров долевого участия, купли-продажи", - рассказал замглавы Росреестра Алексей Штейников.

На тепловых картах отображается удельное количество сделок с недвижимостью на 100 тыс. жителей с разбивкой по типам объектов, субъектам РФ, федеральным округам за нужный период. Таким образом профессиональные участники рынка смогут отслеживать динамику по регионам и получат инструмент для сравнения активности на разных территориях.

Также сервис позволяет сформировать аналитические отчеты по оборотам рынка недвижимости в форме индикаторов, диаграмм, графиков и списка лидирующих субъектов РФ.