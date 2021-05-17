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Песков заявил, что американке Масси могут дать гражданство РФ при соблюдении обычных процедур

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Кремле в связи со словами бывшего советника президента США Сюзанны Масси о ее желании получить российское гражданство напомнили, что этот вопрос может рассматриваться после подачи соответствующего заявления и других процедур.

В ходе общения с журналистами у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поинтересовались, ознакомились ли в Кремле с этим обращением Масси и какой будет реакция на него.

"Мы не ознакомились с этим обращением", - ответил пресс-секретарь.

"Но вы знаете, что обращение за гражданством подразумевает выполнение определенных бюрократических процедур: нужно подать заявление и так далее. После того, как эти процедуры будут выполнены, соответственно, вопрос будет рассматриваться", - добавил Песков.

90-летняя Сюзанна Масси - американский исследователь истории России, она была советником экс-президента США Рональда Рейгана в последние годы холодной войны. По информации СМИ, недавно она приезжала в Москву и попросила предоставить ей российское гражданство.

Дмитрий Песков Сюзанна Масси

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