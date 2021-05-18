Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столкновение двух автомобилей в Ачинском районе Красноярского края унесло жизни пяти человек, сообщает пресс-служба краевого главного управления МВД.

"Водитель автомобиля "Honda Civic Ferio", двигаясь со стороны Ачинска в сторону Боготола, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилем "ГАЗ-2747", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП погибли пятеро мужчин - водитель и пассажиры "Honda", - говорится в пресс-релизе.

На месте ДТП организовано реверсивное движение, туда выехал начальник краевой ГИБДД Алексей Членов.