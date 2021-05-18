Правительство предлагает расширить случаи нерепатриации валютной выручки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о валютном регулировании, которые расширяют его полномочия в вопросе определения оснований, по которым участники внешнеэкономической деятельности будут освобождены от обязанности репатриировать валютную выручку.

Поправки вносятся в часть 2 статьи 19 закона о валютном регулировании. В ней перечислены случаи, когда резидентам разрешено не зачислять на свои банковские счета валютную или рублевую выручку. Сейчас освобождены от этих операций страховые организации по договорам страхования или перестрахования; взаимозачеты между участниками договора по экспорту природного газа; российские операторы связи при проведении ими взаимозачета; взаиморасчеты между транспортными компаниями.

С 1 января 2021 года этот перечень был дополнен нормой о том, что правительство по согласованию с ЦБ вправе освободить от репатриации перечень услуг. Позже вышло постановление, которое включило в этот перечень услуги по производству компьютеров, телекоммуникационного оборудования, услуги в сфере высшего образования.

Внесенный правительством законопроект дополняет данную статью новым основанием, по которым резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. Теперь правительство РФ вправе определить не только услуги, но и случаи передачи нерезидентам товаров, результатов интеллектуальной деятельности. Перечень таких случаев определит правительство по согласованию с ЦБ.

Фактически резиденты смогут не возвращать валютную выручку при продаже за рубеж не только услуг по перечню правительства, но и товаров, но при наличии встречных требований. Данная норма вступит в силу через 90 дней после принятия закона.

Кроме того, внесенный законопроект уточняет условия регулирования валютного контроля за операциями, выполняемыми за счет средств федерального бюджета, внебюджетных фондов. Таможня и налоговики наделяются обязанностями передавать Казначейству РФ информацию об оформленных декларациях на товары в рамках валютного контроля. Предполагается, что данные нормы заработают с 1 января 2022 года.