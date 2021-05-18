Более 100 т нефти исчезло при перевозке из Ингушетии на Кубань

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Руководство ОАО "РН "Ингушнефть" организовало расследование хищения нефти во время транспортировки из Ингушетии в Славянск-на-Кубани Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в компании во вторник.

По пути следования железнодорожного состава украли нефтепродукты из пяти цистерн общим объемом более 100 тонн. Об этом стало известно уже непосредственно на нефтебазе компании "Славянск ЭКО", куда груз был доставлен, уточнил сотрудник пресс-службы.

В ходе служебного разбирательства было установлено, что работники Карабулакского производства "Ингушнефть", заполнив цистерны нефтью, установили на них пломбы. Отмечается, что они следовали обычной практике отгрузки и перевозки нефтепродуктов из Ингушетии. Затем были составлены грузосопроводительные документы. Их подписал ответственный за данное направление работник РЖД.

Затем работники передали вагоны с цистернами на внутренней железнодорожной станции "Карабулакской" для дальнейшей доставки груза до Славянска-на-Кубани грузополучателю ООО "Славянск ЭКО".

Но на конечный пункт доставки продукция прибыла с недостачей в 100 тонн нефти.

По итогам экстренного совещания исполнительный директор "РН" Ингушнефть" Муслим Татриев дал поручение службе собственной безопасности компании начать служебную проверку. О произошедшем инциденте поставлены в известность работники правоохранительных органов, начато расследование.

Руководство компании также проверяет опубликованную недавно в социальной сети информацию с указанием на участившиеся в последнее время случаи хищения нефтепродуктов, принадлежащих ОАО "РН" Ингушнефтепродукт" по пути следования состава в Ингушетию.