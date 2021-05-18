Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ получат по 25% в издательстве "Просвещение"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк, ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций получат по 25% АО "Просвещение", говорится в совместном сообщении покупателей.

Сбербанк уже получил четверть этой компании, следует из его сообщения. Закрытие сделки со стороны РФПИ ожидается после ее одобрения наблюдательным советом фонда.

В рамках сделки 100% "Просвещения" были оценены в сумму порядка 108 млрд рублей. Ожидается, что новая акционерная структура будет сформирована в июне.

В совет директоров "Просвещения" войдет восемь директоров, по два представителя от Сбербанка, РФПИ, ВЭБ.РФ и существующих акционеров компании. Операционное управление будет осуществляться нынешним менеджментом группы.

Основными бенефициарами "Просвещения" считаются Олег Ткач и Владимир Узун, основатели "Олма Медиа". Эта компания в декабре 2011 года приобрела у государства 100% "Просвещения" за 2,25 млрд рублей. В 2012 году "Просвещение" приобрела кипрская Olma Media Group Ltd, после чего само "Просвещение" купило 99% ЗАО "Олма Медиа Групп", фактически управляющей бизнесом группы.