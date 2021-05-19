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В Иркутской области назначили нового детского омбудсмена

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду согласовали назначение руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Афанасьевой детским омбудсменом.

"По результатам тайного голосования Афанасьева Татьяна Витальевна назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области", - сказал председатель Заксобрания Александр Ведерников.

Из 35 голосовавших депутатов кандидатуру Афанасьевой на этот пост поддержали 34, один был против.

Афанасьева принесла присягу.

Ее кандидатуру на эту должность внес на утверждение областным парламентом губернатор Игорь Кобзев. Ранее она же была одобрена уполномоченным по правам ребенка в РФ. По информации Заксобрания, с 2012 года и по настоящее время Афанасьева руководила аппаратом уполномоченного по правам ребенка в регионе, ранее работала на разных должностях в областном министерстве социального развития, опеки и попечительства.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года предыдущий детский омбудсмен Прибайкалья Светлана Семенова была назначена уполномоченным по правам человека в регионе.

Иркутcкая область Татьяна Афанасьева

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