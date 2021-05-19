Путин допустил участие КНР в проекте исследовательского реактора в Димитровграде

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия рассматривает вопрос участия Китая в консорциуме по строительству многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде (Ульяновская область).

"В планах - совместные исследования в области создания замкнутого ядерного топливного цикла", - сообщил президент России Владимир Путин в среду в ходе торжественной церемонии начала строительства новых энергоблоков АЭС в Китае, прошедшей по видеосвязи.

В среду Россия начала строительство IV очереди Тяньваньской АЭС и II очереди АЭС "Сюйдапу" в Китае.

МБИР, сооружаемый в Ульяновской области, станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Реактор должен помочь в создании новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла.

Как сообщалось, в августе 2020 года Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию исследовательского реактора МБИР.

Также сообщалось, что в 2018 году "Росатом" приглашал Сербию участвовать в проекте МБИР.