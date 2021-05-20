Экс-губернатор Пермской области Игумнов умер в возрасте 84 лет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, возглавлявший регион с 1996 по 2000 год, скончался на 85-м году жизни, сообщил в четверг в фейсбуке депутат Госдумы РФ Игорь Сапко.

"Сегодня в 6:20 утра перестало биться сердце Геннадия Вячеславович Игумнова моего близкого друга, наставника и учителя (...) Глубокие слова соболезнования родным и близким, страшная утрата...", - написал Сапко.

Депутат напомнил, что Игумнов был первым всенародно избранным губернатором Пермской области.

Согласно данным открытых источников, Игумнов родился 27 октября 1936 года в городе Губаха Пермской области.

С 1983 года по 1992 работал на руководящих должностях в аппарате Пермского облисполкома. В 1996 году был назначен губернатором Пермской области и в тот же год избран на эту же должность по результатам второго тура первых в истории Прикамья выборов губернатора.

В 2000 году Пермскую область возглавил Юрий Трутнев.