Выброс опасных веществ в воздух произошел в Уфе из-за перебоя на ТЭЦ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Превышение предельной концентрации вредных веществ зафиксировано в воздухе в районе ТЭЦ в Уфе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"По результатам замеров выявлено превышение некоторых веществ: изопропилбензола в 4,2 раза, бутилацетата в 1,9 раза", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что с 17 мая в связи плановым ремонтом на газораспределительной станции была приостановлена подача природного газа на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Сейчас в качестве топлива используется мазут.

"20 мая произошел перебой в подаче топлива в камеру сгорания, что привело к нарушению процесса сгорания и выделению густого черного дыма", - отметила пресс-служба.

Информация о превышении уровня загрязняющих веществ в воздухе передана в Минэкологии Башкирии и надзорные органы.