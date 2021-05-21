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Крымского полицейского арестовали за избиение должника знакомой

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник УМВД России по Симферополю стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий с применением насилия, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в пятницу.

Следователи выяснили, что старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по просьбе знакомой вместе с двумя коллегами, которые не знали о преступном плане, приехал на производственную базу, чтобы взять расписку о возврате 800 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя.

Там сотрудник полиции избил мужчину, а затем вывез в другой район, где угрозами заставил под диктовку написать расписку. После этого предпринимателя вернули на базу, отметила Постнова.

По ее словам, преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками собственной безопасности МВД. Оперативнику уже предъявили обвинение, суд отправил его под стражу.

Следователи намерены установить всех причастных к преступлению и оценить действия двух коллег арестованного полицейского.

МВД Симферополь Крым Ольга Постнова СКР

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