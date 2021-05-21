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У Ан-2 подломились стойки шасси при посадке в Тюменской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 компании "ЮТэйр", следовавший рейсом Тобольск-Лайтамак, совершил посадку в штатном режиме на грунтовой посадочной площадке в поселке Лайтамак Тобольского района Тюменской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании.

В "ЮТэйре" уточнили, что в конце пробега у Ан-2 "произошло складывание передних опор шасси". Специалисты авиакомпании выясняют причины случившегося.

На борту находилось семь пассажиров и два члена экипажа.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры позднее сообщила, что по предварительным данным, два пассажира получили ушибы в результате подлома стойки шасси самолета Ан-2.

Инцидент, как уточняется, произошел около 14:55 по местному времени (12:55 по Москве).

Транспортная прокуратура организовала проверку.

В пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР "Интерфаксу" сообщили, что также проводят проверку по инциденту. "Погибших точно нет", - подчеркнул собеседник агентства.

Ан-2 ЮТэйр Тюменская область

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