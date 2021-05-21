Масляное пятно обнаружили на водохранилище Богучанской ГЭС
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Масляное пятно обнаружено на водохранилище Богучанской ГЭС в 17 км от г. Кодинск, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
На водохранилище установлены заградительные боны, поверхность воды обрабатывают сорбентом.
Ведомство проводит проверку. Совместно с сотрудниками МЧС, полиции и Государственной инспекции по маломерным судам устанавливается объем загрязненной территории и источник загрязнения.
В пресс-службе Богучанской ГЭС "Интерфаксу" сообщили, что площадь обнаруженного пятна нефтепродуктов - около 400 кв. метров.
По результатам предварительного осмотра, источник загрязнения находится выше по течению от Богучанской ГЭС.
Богучанское водохранилище появилось при строительстве Богучанской ГЭС на Ангаре. Располагается в Красноярском крае и Иркутской области. Площадь зеркала водохранилища - 2,3 тыс. кв. км, общий объем - 58,2 куб. км.