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Масляное пятно обнаружили на водохранилище Богучанской ГЭС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Масляное пятно обнаружено на водохранилище Богучанской ГЭС в 17 км от г. Кодинск, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

На водохранилище установлены заградительные боны, поверхность воды обрабатывают сорбентом.

Ведомство проводит проверку. Совместно с сотрудниками МЧС, полиции и Государственной инспекции по маломерным судам устанавливается объем загрязненной территории и источник загрязнения.

В пресс-службе Богучанской ГЭС "Интерфаксу" сообщили, что площадь обнаруженного пятна нефтепродуктов - около 400 кв. метров.

По результатам предварительного осмотра, источник загрязнения находится выше по течению от Богучанской ГЭС.

Богучанское водохранилище появилось при строительстве Богучанской ГЭС на Ангаре. Располагается в Красноярском крае и Иркутской области. Площадь зеркала водохранилища - 2,3 тыс. кв. км, общий объем - 58,2 куб. км.

Красноярский край

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