Масляное пятно обнаружили на водохранилище Богучанской ГЭС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Масляное пятно обнаружено на водохранилище Богучанской ГЭС в 17 км от г. Кодинск, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

На водохранилище установлены заградительные боны, поверхность воды обрабатывают сорбентом.

Ведомство проводит проверку. Совместно с сотрудниками МЧС, полиции и Государственной инспекции по маломерным судам устанавливается объем загрязненной территории и источник загрязнения.

В пресс-службе Богучанской ГЭС "Интерфаксу" сообщили, что площадь обнаруженного пятна нефтепродуктов - около 400 кв. метров.

По результатам предварительного осмотра, источник загрязнения находится выше по течению от Богучанской ГЭС.