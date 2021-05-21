В Смольном отказались комментировать изменение во внешности Беглова
Александр Беглов сбрил усы
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Смольном отказались объяснять, почему губернатор Петербурга Александр Беглов решил сменить имидж и сбрить усы.
"Никто это не комментирует", - ответила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина, отметив, что иное было бы неприличным.
Фотографии Беглова без привычных усов появились 21 мая на сайте Смольного в сообщении о том, что губернатор наградил предпринимателей, помогавших городу в условиях пандемии.
Петербуржцы не видели Беглова безусым с момента его назначения врио губернатора в 2018 году.
‼️ Александр Беглов сбрил усы! pic.twitter.com/LFEKO1pFCK— "Бумага" (@paperpaper_ru) May 21, 2021