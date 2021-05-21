В Смольном отказались комментировать изменение во внешности Беглова

Александр Беглов сбрил усы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Смольном отказались объяснять, почему губернатор Петербурга Александр Беглов решил сменить имидж и сбрить усы.

"Никто это не комментирует", - ответила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина, отметив, что иное было бы неприличным.

Фотографии Беглова без привычных усов появились 21 мая на сайте Смольного в сообщении о том, что губернатор наградил предпринимателей, помогавших городу в условиях пандемии.

Петербуржцы не видели Беглова безусым с момента его назначения врио губернатора в 2018 году.