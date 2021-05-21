Глава департамента культуры оказался самым богатым в аппарате кабмина РФ в 2020 году

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Самым богатым чиновником аппарата правительства стал директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Денис Молчанов, заработавший в 2020 году более 56 млн рублей.

Согласно сведениям о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, опубликованным на сайте правительства, доход Молчанова составил 56 млн 780 тыс. 255 рублей. Кроме того, в декларации у Молчанова указаны в качестве индивидуальной собственности земельный участок площадью 2716 кв. метров, жилые дома площадью 176 и 663 кв. метров и квартира площадью 260 кв. метров.

Второй по доходам за 2020 год, согласно декларациям, стала глава аппарата Ольга Чепурина, заработавшая 38 млн рублей. Тройку лидеров по доходам замыкает полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков задекларировал доход за 2020 году в размере 27 млн 678 тыс. рублей.

В пресс-службе правительства пояснили, что доход Белякова за прошлый год сложился за счет продажи квартиры, заработной платы, а также компенсации за неиспользованный отпуск на предыдущем месте работы.