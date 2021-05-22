Вблизи Красноярской ТЭЦ-1 мазут попал в воды реки, попадающие в Енисей
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Сибирская генерирующая компания" (СГК) выясняет обстоятельства загрязнения нефтепродуктами речки вблизи Красноярской ТЭЦ-1, сообщается в официальном телеграм-канале компании.
В заявлении подчеркивается, что вокруг ТЭЦ-1 находится множество предприятий, это автоспецбазы, предприятия по переработке нефти и другие. Жидкость могла попасть в воду за пределами станции, говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в технологическом цикле Красноярской ТЭЦ-1 мазут не используется, растопка котлов на станции ведётся с помощью дров и угольной пыли.
Утром 22 мая СМИ сообщили о появлении мазутного пятна на Теплой речке в Ленинском районе Красноярска.
Теплая речка берет начало вблизи Красноярской ТЭЦ-1, впадает в речку Березовка, которая, в свою очередь, вблизи поселка Березовка впадает в Енисей.
Красноярская ТЭЦ-1 запущена в эксплуатацию в мае 1943 года, оборудована 17 котлоагрегатами и 10 турбинами. Установленная тепловая мощность теплоэлектроцентрали составляет 1677 Гкал/ч, электрическая - 485,9 МВт.
СГК - энергетическая компания, осуществляет деятельность на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК принадлежат 5 ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 16 ГВт и тепловой мощностью 26 тыс. Гкал/ч, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири.