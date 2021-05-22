Вблизи Красноярской ТЭЦ-1 мазут попал в воды реки, попадающие в Енисей

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Сибирская генерирующая компания" (СГК) выясняет обстоятельства загрязнения нефтепродуктами речки вблизи Красноярской ТЭЦ-1, сообщается в официальном телеграм-канале компании.

В заявлении подчеркивается, что вокруг ТЭЦ-1 находится множество предприятий, это автоспецбазы, предприятия по переработке нефти и другие. Жидкость могла попасть в воду за пределами станции, говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в технологическом цикле Красноярской ТЭЦ-1 мазут не используется, растопка котлов на станции ведётся с помощью дров и угольной пыли.

Утром 22 мая СМИ сообщили о появлении мазутного пятна на Теплой речке в Ленинском районе Красноярска.

Теплая речка берет начало вблизи Красноярской ТЭЦ-1, впадает в речку Березовка, которая, в свою очередь, вблизи поселка Березовка впадает в Енисей.