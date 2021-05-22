Мишустин сказал, что всегда может обратиться к Путину за советом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал президента РФ Владимира Путина своим наставником, с которым можно посоветоваться в любое время суток - 24/7.

Выступая на марафоне "Новое знание", Мишустин заметил, что очень серьезно относится к вопросу наставничества и напомнил, что был наставником в рамках конкурса "Лидеры России". "Считаю, что наставничество - очень важная часть работы любого руководителя. Если говорить о моих наставниках, на каждом этапе жизни у меня они были, это мои любимые учителя со школы, которые привили любовь к предметам", - сказал премьер, вспомнив учителей математики и литературы.

Он подчеркнул, что самое важно, когда между наставником и его учеником возникает доверие, "чтобы можно было посоветоваться 24 часа в сутки".

"Конечно, в более зрелом возрасте возникает необходимость в этом реже, но знание того, что рядом есть человек, наставник и что к нему всегда можно обратиться - дорогого стоит. Я уже говорил, что главный наставник для меня президент России Владимир Владимирович Путин, это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться и он всегда поддержит", - сказал премьер-министр.

