Двое детей погибли в пожаре в Подмосковье

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В подмосковных Мытищах при пожаре погибли двое детей, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

По ее словам, пожар произошел в многоквартирном доме. После локализации возгорания были обнаружены тела двух девочек пяти и шести лет лет.

Врадий добавила, что по данному факту местным городским следственным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности двух и более лиц.