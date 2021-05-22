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Двое детей погибли в пожаре в Подмосковье

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В подмосковных Мытищах при пожаре погибли двое детей, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

По ее словам, пожар произошел в многоквартирном доме. После локализации возгорания были обнаружены тела двух девочек пяти и шести лет лет.

Врадий добавила, что по данному факту местным городским следственным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности двух и более лиц.

Мытищи Московская область

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