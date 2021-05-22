В "Алмаз-Антее" заявили о наличии у НАТО и США более 8 тыс. крылатых ракет

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Страны НАТО "скопили" более 8 тыс. крылатых ракет, в том числе большой дальности, заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

Выступая на форуме "Новое знание", он отметил, что ряд стран работает над тем, что увеличить число крылатых ракет на носителях.

Новиков также заявил, что американские космические аппараты X-37 могут нести ядерные боеголовки. "Официально заявлено, что эти аппараты созданы для различных научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести", - сказал глава концерна.

Он напомнил, что США к 2025 году планируют увеличить число таких аппаратов. "Это серьёзный вызов", - сказал Новиков.