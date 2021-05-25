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Роскомнадзор заявил о применении нейросетей для мониторинга интернета

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) применяет нейросети и искусственный интеллект для мониторинга интернета, сообщил руководитель ведомства Андрей Липов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсантъ".

"Чтобы повысить эффективность мониторинга, мы используем нейросети и проекты, связанные с искусственным интеллектом. Очевидно, что, когда речь идет о миллиардах сообщений, принимать решения вручную невозможно. После первичного мониторинга только часть сообщений будет поступать операторам", - сказал Липов.

По его словам, сейчас в ведомстве прогнозируют, что к концу 2021 года в 14 раз увеличится объем информации, которую смогут проанализировать специалисты Роскомнадзора. Липов пояcнил, что решение о блокировке принимается полномочными сотрудниками, после чего "данные передаются в формате реестра операторам связи".

При этом он уточнил, что у Роскомнадзора "нет желания никого заблокировать".

"Блокировки должны применяться в крайнем случае. Наша задача не выключать. Наша задача - чтобы в этих сервисах соблюдалось российское законодательство", - заявил глава РКН в беседе с изданием.

Роскомнадзор Андрей Липов

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