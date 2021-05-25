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Мэр Нижневартовска ушел в отставку из-за проверки в отношении него

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Василий Тихонов сообщил о своей отставке.

"Доброе утро, друзья. Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города. (...) Я попросил губернатора согласовать мое решение, Наталья Владимировна (Комарова, губернатор ХМАО - ИФ) его согласовала", - написал Тихонов в инстаграме во вторник.

Он также сообщил, что покидает пост главы города из-за начатой проверки.

"В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия", - сообщил Тихонов.

В соответствии с уставом, глава Нижневартовска будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года, добавил он.

Нижневартовск ХМАО Василий Тихонов Наталья Комарова

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