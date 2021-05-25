Воронежский студент отсудил 1 млн рублей за пытки в отделе полиции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Воронежа постановил выплатить студенту Максиму Гребенюку 1 млн рублей за издевательства над ним в отделе полиции, сообщил адвокат правозащитного проекта "Зона права" Сергей Локтев.

"Центральный районный суд удовлетворил иск к казне на 1 млн рублей в качестве моральной компенсации в пользу потерпевшего", - сказал Локтев "Интерфаксу".

Адвокат уточнил также, что истцы запрашивали в суде 4 млн рублей компенсации, но иск был удовлетворен частично.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил к лишению свободы двоих сотрудников уголовного розыска местного отдела полиции №4 за пытки студентов с целью добиться от них признания в краже. Один из них был приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы, второй - к трем годам.

Оба были признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Согласно фабуле дела, в мае 2018 года полицейские заставляли двух студентов признаться в краже, которую они не совершали. Один из оперативников надевал на головы молодых людей пакет с нашатырным спиртом, не давая им дышать, второй ногой наступал на цепь наручников, в которые были закованы студенты, чтобы причинить им боль, рассказывал ранее адвокат потерпевших Локтев.

Уголовное дело в отношении оперативников возбудили после публикации видео с рассказом студентов на ютьюб-канале.