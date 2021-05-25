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Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

ГМК представила трех новых вице-президентов

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор "ВСМПО-Ависма" Сергей Степанов стал вице-президентом - производственным директором "Норникеля", сообщила ГМК.

В этой должности он будет отвечать за координацию работы горно-металлургического производства и геологоразведки в компании и производственных "дочках", контролировать разработку и реализацию стратегии развития производственных подразделений, реализацию отраслевой инвестиционной программы. Также в сферу его ответственности входит реализация экологической политики, исполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

Степанов возглавлял "ВСМПО-Ависма" с июля 2020 года по январь 2021 года. В 2012-2020 годах он был вице-президентом компании Evraz.

Схожий функционал в "Норникеле" до Степанова курировал в течение восьми лет Сергей Дяченко, который покинул компанию в начале 2021 года после аварии на Норильской обогатительной фабрике и частичного затопления двух крупнейших рудников, работу которых пришлось приостановить.

"Норникель" объяснял уход Дяченко "совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры", на которую перешел в августе прошлого года, рассчитывая улучшить корпоративное управление и повысить ответственность на местах после крупнейшего в своей истории разлива нефтепродуктов в Норильске, ущерб от которого составил 146 млрд рублей.

"Норникель" также сообщил, что Евгений Федоров, возглавлявший "Евросибэнерго" и "Иркутскэнерго" в 2010-13 годах, станет вице-президентом компнии по энергетике. Его задачей будет- координировать подготовку и реализацию стратегии развития энергетических активов, управлять производственными, экологическими, регуляторными, налоговыми и репутационными рисками.

Федоров в 2014-2015 годах был генеральным директором ООО "Корпорация "Главмосстрой", с 2016 г. занимал ряд должностей в структурах "Альфа-Групп".

Виталий Бусько, который до прихода в "Норникель" был консультантом и партнером компании McKinsey, назначен на должность вице-президента "Норникеля" по инновациям.

Он будет отвечать за выявление приоритетных направлений внедрения новых технологий и перспективных решений, применимых на производстве, привлечение партнеров и поставщиков инновационных решений.

Старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью "Норникеля" Лариса Зелькова теперь также будет курировать сферу взаимодействия компании с органами власти и управления. Это изменение направлено на формирование единой и оптимальной системы стратегических коммуникаций, которая позволит достичь максимальной синергии подразделений "Норникеля".

Норникель Сергей Степанов Евгений Федоров Сергей Дяченко Виталий Бусько Лариса Зелькова

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