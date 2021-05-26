Минздрав обнаружил в Москве и Петербурге тысячу лжеостеопатов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Из-за недостаточного регулирования со стороны государства в Москве, Подмосковье и Петербурге работает около тысячи кабинетов остеопатии, где ведут прием люди без образования, заявил в Госдуме главный внештатный специалист Минздрава России по остеопатии Дмитрий Мохов.

Он добавил, что 80% работников медицинских организаций нарушают требования по образованию и надзорная система в этом отношении не работает профилактически.

"Если сегодня мы сегодня не примем правильные решения, не обратимся в надзорные органы, то профессия остеопатия утонет в подделке", - предупредил он.

Мохов призвал депутатов принять поправки, которые позволят усилить надзор за медицинскими и образовательными организациями частной формы собственности: как было отмечено на заседании, в кабинетах остеопатии сейчас могут работать люди с сомнительными сертификатами частных организаций, и люди без какого-либо медицинского образования.

Он также предложил попросить Росздравнадзор тщательно проверять лицензии у клиник и частных лиц, которые декларируют оказание медицинской помощи по остеопатии, и разработать целевую программу подготовки врачей-остеопатов.

Председатель думского комитета по охране здоровья, детский хирург Дмитрий Морозов на это заметил, что лжеостеопаты дискредитируют не только остеопатию, но и медицину в целом.

"Если вы не возражаете, мы обратимся и к министру, и в министерство здравоохранения, и в Росздравнадзор - здесь нам нужно искать определенные пути контроля этого, потому что абсолютно понятно, что эти шарлатаны, которых тысячи, дискредитируют ситуацию", - сказал депутат.