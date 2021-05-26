Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияДания ДанияBНачало в 16:15Казахстан КазахстанГермания Германия

Минздрав обнаружил в Москве и Петербурге тысячу лжеостеопатов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Из-за недостаточного регулирования со стороны государства в Москве, Подмосковье и Петербурге работает около тысячи кабинетов остеопатии, где ведут прием люди без образования, заявил в Госдуме главный внештатный специалист Минздрава России по остеопатии Дмитрий Мохов.

Он добавил, что 80% работников медицинских организаций нарушают требования по образованию и надзорная система в этом отношении не работает профилактически.

"Если сегодня мы сегодня не примем правильные решения, не обратимся в надзорные органы, то профессия остеопатия утонет в подделке", - предупредил он.

Мохов призвал депутатов принять поправки, которые позволят усилить надзор за медицинскими и образовательными организациями частной формы собственности: как было отмечено на заседании, в кабинетах остеопатии сейчас могут работать люди с сомнительными сертификатами частных организаций, и люди без какого-либо медицинского образования.

Он также предложил попросить Росздравнадзор тщательно проверять лицензии у клиник и частных лиц, которые декларируют оказание медицинской помощи по остеопатии, и разработать целевую программу подготовки врачей-остеопатов.

Председатель думского комитета по охране здоровья, детский хирург Дмитрий Морозов на это заметил, что лжеостеопаты дискредитируют не только остеопатию, но и медицину в целом.

"Если вы не возражаете, мы обратимся и к министру, и в министерство здравоохранения, и в Росздравнадзор - здесь нам нужно искать определенные пути контроля этого, потому что абсолютно понятно, что эти шарлатаны, которых тысячи, дискредитируют ситуацию", - сказал депутат.

Минздрав Госдума Дмитрий Морозов Росздравнадзор Москва Петербург Московская область Дмитрий Мохов

Новости

Подмосковного криминального авторитета экстрадируют из Польши

"Роскосмос" задумался о передаче изрисованного вандалами "Бурана" в музей

Дипломатическое противостояние

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в РФ

Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ

Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ

Российским силовикам с октября увеличат оклады

Российским силовикам с октября увеличат оклады
Пандемия коронавируса

В РФ отмечен суточный максимум смертей от COVID-19 с начала апреля

В РФ отмечен суточный максимум смертей от COVID-19 с начала апреля

Дума приняла закон о временном запрете избираться для "экстремистов"

Похищенный у "Роскосмоса" миллиард рублей отмыли в Гонконге и ОАЭ

Пандемия коронавируса

РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

Что произошло за день: вторник, 25 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');