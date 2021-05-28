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Accor летом откроет во Владивостоке 4-звездочный Novotel

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Французский гостиничный оператор Accor открыл во Владивостоке 4-звездочный отель Novotel Vladivostok - первую гостиницу этого бренда на Дальнем Востоке.

В сообщении Минвостокразвития в пятницу говорится, что проект 18-этажного гостиничного комплекса реализован ООО "Ренессанс" (Владивосток) в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ). По соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" инвестор вложил в проект около 330 млн рублей в рамках первого этапа.

"В рамках проекта мы спроектировали и построили здание и необходимую для него инженерную инфраструктуру, выполнили отделку и оснастили помещения необходимыми техникой и мебелью. Кроме того, благоустроена прилегающая территория, построены подъездные пути, парковка и прогулочная зона", - сказал директор ООО "Ренессанс" Антон Скорик, слова которого приведены в сообщении.

На данный момент номерной фонд отеля составляет 102 номера различных категорий, включая люксы. Ранее сообщалось, что общий планируемый номерной фонд составит 197 номеров. Novotel Vladivostok планируется задействовать в приеме участников Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября во Владивостоке.

Accor - гостиничная группа, объединяющая более 5 тыс. отелей и 10 тыс. ресторанов в 110 странах мира. Под брендом Novotel сегодня работают более 530 отелей в 60 странах.

Ранее сообщалось, что Accor намерен реализовать в Приморском крае еще два проекта в области гостиничного бизнеса.

Accor Владивосток Минвостокразвития ООО "Ренессанс" Антон Скорик

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