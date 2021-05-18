В США от COVID-19 полностью вакцинировались более 123,8 млн человек
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В США в рамках кампании иммунизации населения уже использована 274 млн 411 тыс. 901 доза вакцин от коронавируса, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.
ФотогалереяХроника коронавируса. Май.Все фото
При этом 157 млн 827 208 человек получили, по меньшей мере, одну из положенных двух доз, 123 млн 828 тыс. 224 человека вакцинированы полностью, отмечается в сообщении.
В Соединенных Штатах применяются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми требуется введение двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson & Johnson.
Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявил, что американцы, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, могут отказаться от ношения маски почти во всех случаях.