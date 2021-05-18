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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:29Заразились
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В США от COVID-19 полностью вакцинировались более 123,8 млн человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В США в рамках кампании иммунизации населения уже использована 274 млн 411 тыс. 901 доза вакцин от коронавируса, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Хроника коронавируса. Май.

При этом 157 млн 827 208 человек получили, по меньшей мере, одну из положенных двух доз, 123 млн 828 тыс. 224 человека вакцинированы полностью, отмечается в сообщении.

В Соединенных Штатах применяются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми требуется введение двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson & Johnson.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявил, что американцы, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, могут отказаться от ношения маски почти во всех случаях.

Хроника 09 января 2020 года – 18 мая 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус

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