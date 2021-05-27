Ученые приравняли магаданцев к жителям арктической зоны

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Магаданской областной думы сотрудничают с Научно-исследовательским центром (НИЦ) "Арктика" Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), чтобы повлиять на расширение границ арктической зоны, сообщает пресс-служба областной Думы.

Ученые продемонстрировали депутатам технические возможности центра и рассказали о результатах многолетних исследований, подтверждающих, что жители Магаданской области фактически проживают в арктической зоне.

"Ученые проводят исследования на жителях Магадана, Сусумана и Анадыря. Наблюдения позволили сделать вывод: приморская зона Магаданской области является не менее дискомфортной, чем субарктическая территория региона и близка по дискомфортности с арктической зоной - Чукотским автономным округом", - говорится в сообщении.

По данным ученых, для современных жителей Магаданской области характерны противоречащие адаптационным правилам проживания на Севере габариты тела, дефицит кальция, йода и магния, повышенное артериальное давление, напряжение сердечно-сосудистой системы, повышенный уровень глюкозы в крови. На 32% в среднем в регионе повышен энергообмен. Молодежь отличается психической напряженностью и повышенной тревожностью.

"Сегодня акценты в экономическом развитии страны смещаются в сторону арктического макрорегиона, в границы которого Магаданская область не входит. Уже принята программа развития Арктики, интересы этой территории учтены в национальных проектах и всех госпрограммах. Большая многолетняя работа НИЦ "Арктика" позволила ученым сделать интересные выводы о том, что негативное воздействие на жителей Магадана и колымских районов выше, чем даже в Анадыре. Безусловно, будем сотрудничать с наукой, чтобы повлиять на расширение границ арктической зоны России. Это вопросы социально-экономического развития нашей территории, гарантий и компенсаций для колымчан", - приводятся в сообщении слова председателя Магаданской облдумы Сергея Абрамова.

НИЦ "Арктика" - единственное научное учреждение ДВО РАН, занимающееся систематическими исследованиями в области адаптации и экологической физиологии аборигенного и пришлого населения, жизнедеятельность которого протекает в экстремальных природно-климатических условиях северо-востока России.