МВД планирует запустить осенью 2022 года программу распознавания дипфейков

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Специально созданную для выявления внутрикадрового монтажа видеоизображений программу "Зеркало" министерство внутренних дел (МВД) РФ внедрит в работу к ноябрю следующего года, заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

"К ноябрю 2022 года МВД России внедрит программу "Зеркало", позволяющую выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений, который выполнен с помощью нейронных сетей - дипфейков", - сказал Жданов в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

По его словам, "таких технических решений будет создано немало", к тому же многие из них специалисты МВД успешно используют уже сейчас. Так с помощью новой программы "Дистанционное мошенничество" выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений, сообщил президент российской секции Международной полицейской ассоциации.

Он пояснил, что "программа позволяет фиксировать необходимые сведения с момента регистрации сообщения о таких преступлениях".