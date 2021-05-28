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При посадке у самолета "Полярных авиалиний" в Якутии сломалось шасси

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Росавиация проводит проверку после авиаинцидента с самолетом Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии", который при посадке в аэропорту Якутска повредил колеса на опорах шасси, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика.

"26 мая при посадке в аэропорту Якутска экипаж заметил, что воздушное судно перемещается левее оси взлетно-посадочной полосы. Командир принял решение применить экстренное торможение, при выполнении которого произошло разрушение трех (из четырех) пневматиков-колес на двух основных опорах шасси", - сказали в пресс-службе.

Экипаж не пострадал. Пассажиры и груз на борту отсутствовали. Самолет Ан-26 отбуксирован на стоянку.

Территориальное управление Росавиации назначило проведение проверки.

Якутск Полярные авиалинии

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