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Главу электросетевой компании в ХМАО заподозрили в растрате 740 тыс. руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор АО "Югорская региональная электросетевая компания" (ЮРЭСК) задержан по подозрению в хищении средств предприятия. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следствия, руководитель компании в сентябре 2018 года фиктивно трудоустроил доверенное лицо своего знакомого тренера по волейболу в акционерное общество.

С сентября 2018 года по ноябрь 2019 года фиктивно трудоустроенный мужчина, не работая в компании, ежемесячно получал зарплату. Деньги он потом передавал тренеру в счет оплаты личных увлечений подозреваемого за счет фонда оплаты труда компании.

Ущерб оценен на сумму более 740 тыс. рублей.

Накануне в служебных помещениях акционерного общества и по месту жительства руководителя компании прошли обыски, изъята необходимая документация.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 500 тыс. рублей.

Бс ом

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Югорская региональная электросетевая компания ЮРЭСК

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