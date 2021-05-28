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Петербургский омбудсмен призвал прекратить дактилоскопию протестующих

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Петербургский омбудсмен Александр Шишлов призвал начальника регионального ГУ МВД Романа Плугина пресечь незаконное дактилоскопирование тех, кого задерживают на несогласованных акциях. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Шишлов напомнил, что снимать отпечатки пальцев у лиц, совершивших административное правонарушение, по закону, можно только если установить их личность иным способом невозможно. Однако он получил многочисленные жалобы от задержанных на акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального о том, что у них принудительно сняли отпечатки пальцев. хотя у них при себе были паспорта, по которым можно было установить их личности. Жалобы, по его словам, продолжают поступать.

Омбудсмен считает эту практику незаконной, в связи с чем и написал Плугину. Хранить незаконно полученные отпечатки пальцев, а также фотографии, полученные без согласия задержанных, полиция не имеет права, добавил Шишлов.

Он призвал руководство ГУ МВД принять меры по восстановлению прав граждан, нарушенных при обработке их персональных данных, и предотвращению подобных нарушений впредь.

Петербург МВД Александр Шишлов Алексей Навльный Роман Плугин

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