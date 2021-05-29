В России почти каждый третий пенсионер продолжает работать

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Более трети граждан РФ (35%) являются пенсионерами, неработающими пенсионерами - 25% россиян, продолжает трудиться после выхода на пенсию почти каждый третий или 10% участников опроса, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Согласно опросу, среди пенсионеров в возрасте от 60 лет продолжает трудиться почти каждый пятый (19%), среди сограждан 45-59 лет после выхода на пенсию предпочитают продолжить работу 17% респондентов.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 18 мая среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.