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В Минпромторге заявили о подготовке Су-57 к модернизации

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия планирует модернизацию истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

В феврале Мантуров в интервью "Интерфаксу" сообщил, что российские авиаторы и двигателисты ведут работу над усилением боевых возможностей истребителя.

По его словам, на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре разворачивается серийное производство истребителей Су-57 - ведется модернизация производства, продолжается внедрение новых технологий, выстраивание линии поточной сборки самолетов.

"В 2021 году планируется увеличение темпов постройки этих машин в соответствии с утвержденными графиками", - добавил министр.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Ранее сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, "где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло", и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство".

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности пятого поколения истребителей.

Минпромторг РФ Су-57 Денис Мантуров

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