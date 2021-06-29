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В атмосфере Омска три дня подряд зафиксировано ПДК фенола и сероводорода

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) фенола и сероводорода вновь зафиксировано накануне автоматизированным постом наблюдений в Советском округе Омска, сообщает во вторник пресс-служба министерства природы и экологии региона.

"В Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования 28 июня поступили жалобы от жителей Советского и Кировского округов Омска на химический запах в атмосферном воздухе. На автоматизированном посту наблюдений по ул. 4-я Поселковая в течение суток зафиксированы превышения предельно-допустимой концентрации по фенолу (1,5 ПДК) и сероводороду (1,3 ПДК)", - говорится в сообщении.

В связи с массовыми обращениями граждан в Советский округ был организован выезд передвижной эколаборатории. Пробы воздуха были взяты на границе санитарно-защитной зоны в контрольной точке на улице Доковская, где зафиксировано 0,5 ПДК фенола. Остальные показатели оказались в пределах ПДК.

Как сообщалось, превышение ПДК фенола и сероводорода выявлялось автоматизированным постом наблюдений на ул. 4-я Поселковая ранее в субботу и воскресенье, а также со вторника по четверг на прошлой неделе.

Информацию о превышениях специалисты регионального Минприроды направили в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования.

Выбросы вредных веществ в атмосферу в различных округах Омска фиксируются регулярно. По уровню негативного воздействия среды на здоровье жителей город находится на 5-м месте из 48 среди городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Между тем Омск является одним из 12 городов-участников федерального проекта "Чистый воздух". К 2024 году здесь должны быть снижены выбросы в атмосферный воздух на 20%. Для достижения этого показателя в регионе планомерно ведутся работы по снижению выбросов как от теплогенерирующих и промышленных предприятий, так и от автомобильного транспорта.

Ранее в Омске зафиксировали более чем трехкратное превышение допустимой концентрации оксида углерода и двукратное превышение ПДК сероводорода в результате крупного пожара на складе полиэтиленовой тары. Огонь перекинулся на здание от подожженной травы.

Омск

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