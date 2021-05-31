Песков назвал "делом бизнеса" участие в ПМЭФ за 960 тыс. рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) должен быть площадкой для работы не чиновников, а представителей экономического сообщества, и бизнес сам решает, оправданы ли для него расходы на участие в форуме.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о высокой плате за участие в ПМЭФ.

"Мероприятием для чиновников ПМЭФ быть не должен, это мероприятие экономическое. Бизнес самым активным образом в нем участвует. Кто-то считает условия подъемными, кто-то неприемлемыми – это дело самого бизнеса", - отметил Песков.

Основательница сети кафе "Андерсон" и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова ранее сообщила у себя в фейсбуке, что получила приглашение на ПМЭФ за подписью советника президента Антона Кобякова. Однако после того, как она согласилась, ее попросили оплатить регистрационный взнос до 960 тыс. рублей.

"Очень прошу вас удалить его (фото Татуловой - ИФ) с сайта, или перечеркнуть с надписью "нищеброд" и фразой "этот спикер не согласился оплатить 900 тысяч рублей за выступление", - написала Татулова в ответ в соцсети.