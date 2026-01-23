Поиск

Минобороны РФ сообщило о пятичасовом полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств", - говорится в сообщении ведомства.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более 5 часов", - заявили в министерстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

Минобороны РФ в пятницу распространило кадры полёта Ту-22М3 и их возвращение на аэродром.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire).

Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Минобороны РФ НАТО Су-30СМ Ту-22М3
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Самолет, на борту которого находятся Уиткофф и Кушнер, приземлился в Москве

Губернатора Курской области Хинштейна прооперировали после ДТП

Путин предложил создать комиссию по ускоренному развитию электроники

 Путин предложил создать комиссию по ускоренному развитию электроники

Что произошло за день: четверг, 22 января

Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

МИД РФ выразил недоумение из-за ситуации с моряками с танкера "Маринера"

Экс-замглавы Василеостровского района Петербурга осужден за взятки

Минобороны выделит Ан-124 для доставки снегоуборщиков на Камчатку

РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

 РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });