Минобороны РФ сообщило о пятичасовом полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств", - говорится в сообщении ведомства.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более 5 часов", - заявили в министерстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

Минобороны РФ в пятницу распространило кадры полёта Ту-22М3 и их возвращение на аэродром.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire).

Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.