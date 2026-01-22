Поиск

Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, признанной виновной во взяточничестве, а также имущество ее семьи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Из материалов, представленных суду, следует, что Золотарева, является фактическим владельцем объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных на деньги, полученные незаконным путем. Для ухода от декларирования имущества Золотарева оформляла его на своего сына - Сергея Золотарева и на доверенное лицо - Марию Данкевич. Учитывая изложенное, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, обратив в доход государства имущество ответчиков: квартиру, машино-место, автомобиль Toyota Land Cruiser, автомобиль Toyota Alphard", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в доход государства также обращены денежные средства, изъятые в ходе обысков в жилище и служебном кабинете Золотаревой: 128,8 млн рублей, 27,8 тыс. евро, 11,7 тыс. долларов США, а также драгоценности общей стоимостью 17,6 млн рублей по оценке экспертов.

Кроме того, с Золотаревых взыскано 4 млн рублей в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.

22 декабря прошлого года Первомайский суд Краснодара вынес приговор экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой, а также ее заместителю, начальнику Судебного департамента и председателю районного суда Ростовской области, признав их виновными в совершении коррупционных преступлений. Золотареву приговорили к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в размере 170 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, включая службу в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления на 15 лет. Также Золотарева лишена почетного звания "Ветеран труда" и государственной награды.

Из материалов дела следует, что в течение 2022 года Золотарева, являясь председателем Ростовского областного суда, получала взятки при посредничестве и соучастии других подсудимых. Суд признал Елену Золотареву виновной по ч. 6 ст. 290 - четыре эпизода, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 - два эпизода и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима.

Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 26 мая 2023 года было удовлетворено ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Ростовского областного суда в отставке Елены Золотаревой по ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Елена Золотарева Ростовский облсуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

МИД РФ выразил недоумение из-за ситуации с моряками с танкера "Маринера"

Экс-замглавы Василеостровского района Петербурга осужден за взятки

Минобороны выделит Ан-124 для доставки снегоуборщиков на Камчатку

РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

 РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

 В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

Губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП

ФСБ сообщила о задержании в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий

Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

 Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });