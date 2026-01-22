Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, признанной виновной во взяточничестве, а также имущество ее семьи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Из материалов, представленных суду, следует, что Золотарева, является фактическим владельцем объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных на деньги, полученные незаконным путем. Для ухода от декларирования имущества Золотарева оформляла его на своего сына - Сергея Золотарева и на доверенное лицо - Марию Данкевич. Учитывая изложенное, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, обратив в доход государства имущество ответчиков: квартиру, машино-место, автомобиль Toyota Land Cruiser, автомобиль Toyota Alphard", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в доход государства также обращены денежные средства, изъятые в ходе обысков в жилище и служебном кабинете Золотаревой: 128,8 млн рублей, 27,8 тыс. евро, 11,7 тыс. долларов США, а также драгоценности общей стоимостью 17,6 млн рублей по оценке экспертов.

Кроме того, с Золотаревых взыскано 4 млн рублей в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.

22 декабря прошлого года Первомайский суд Краснодара вынес приговор экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой, а также ее заместителю, начальнику Судебного департамента и председателю районного суда Ростовской области, признав их виновными в совершении коррупционных преступлений. Золотареву приговорили к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в размере 170 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, включая службу в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления на 15 лет. Также Золотарева лишена почетного звания "Ветеран труда" и государственной награды.

Из материалов дела следует, что в течение 2022 года Золотарева, являясь председателем Ростовского областного суда, получала взятки при посредничестве и соучастии других подсудимых. Суд признал Елену Золотареву виновной по ч. 6 ст. 290 - четыре эпизода, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 - два эпизода и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима.

Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 26 мая 2023 года было удовлетворено ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Ростовского областного суда в отставке Елены Золотаревой по ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).