Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа завершились, сообщает пресс-служба Кремля.

"Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершились", - говорится в сообщении в официальном телеграмм-канале Кремля.

Встреча продлилась 3 часа 40 минут.

В составе американской делегации в переговорах также принимали участие зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.

С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.