МИД РФ выразил недоумение из-за ситуации с моряками с танкера "Маринера"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Ситуация с задержкой освобождения американских стороной двоих моряков - граждан России, находившихся на танкере "Маринера", вызывает недоумение и разочарование, Москва рассчитывает, что скоро они смогут вернуться на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулированной данного важного для нас и безотлагательного вопроса и рассчитываем на то, что это произойдет в самое ближайшее время и наши граждане смогут вскоре вернуться на Родину", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Как отметила представитель МИД, "невозможно даже себе представить, что есть какой-то орган власти, непосредственно подчиняющийся в Соединенных Штатах Америки президенту США, который не исполняет то, что он решил".

МИД России 8 января выразил серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января "незаконной силовой акцией" против танкера "Маринера", получившего 24 декабря временное разрешение на плавание под флагом РФ. При этом МИД РФ потребовал от США "обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину".

На следующий день в МИД сообщили о решении президента США Дональда Трампа освободить двоих граждан РФ, находившихся на танкере, которое, однако, как пояснил на пресс-конференции 20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, до настоящего времени реализовано не было.

