В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером началась в Кремле поздно вечером в четверг, сообщается на сайте Кремля.

С российской стороны во встрече также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

С американской стороны во встрече также принимает участие комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Соединённых Штатов Америки Джош Грюнбаум, сообщает сайт Кремля.

Это уже седьмая встреча американского эмиссара Уиткоффа с президентом России за год. Впервые спецпосланник Дональда Трампа приезжал в Москву 11 февраля 2025 года, а его последний визит в Кремль состоялся 2 декабря.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву из Давоса, где несколько часов назад прошла встреча Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, продолжавшаяся примерно 55 минут.

Ранее в четверг Уиткофф заявил, что решение кризиса на Украине вступило в финальную фазу. По его словам, "достигнуто много успехов". Уиткофф утверждал, что нерешенным остается один вопрос, но ни американская сторона, ни Кремль не стали пояснять, о чем идет речь.

В свою очередь Путин сообщил накануне, что рассчитывает обсудить с Уиткоффом и Кушнером возможность использования замороженных в США российских активов, в том числе на восстановление территорий, пострадавших в ходе украинского конфликта, но после его завершения.

Ожидается, что по итогам встречи в Кремле помощник президента РФ Юрий Ушаков даст телефонный брифинг для российских и зарубежных журналистов.