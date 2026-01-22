Что произошло за день: четверг, 22 января

Задержание следовавшего из РФ танкера, учреждение "Совета мира" и нападение школьника в Татарстане

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Эммануэль Макрон сообщил о задержании в Средиземном море следовавшего из РФ танкера. По его словам, танкер нарушал международные санкции.

- В Давосе учрежден "Совет мира". Вместе с Дональдом Трампом учредительные документы подписали представители властей Азербайджана, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, а также самопровозглашенной Республики Косово.

- Владимир Путин заявил палестинскому лидеру Махмуду Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира. Дмитрий Песков отметил, что США придется разблокировать активы России, чтобы направить их на гуманитарные цели для восстановления Палестины.

- Школьник напал с ножом и ранил работницу лицея в Татарстане. Повреждения получили и женщина, и сам 13-летний подросток. Возбуждено уголовное дело.

- Германия высылает сотрудника посольства РФ в Берлине. Власти ФРГ утверждают, что он занимался шпионажем в пользу России.

- В Москве арестован агент молдавских спецслужб. Он прибыл в столицу с заданием в декабре прошлого года.

- Курский губернатор Александр Хинштейн попал в больницу после ДТП. Он отметил, что других пострадавших нет.

- Номинантов на премию "Оскар" объявили в Лос-Анджелесе. Одним из претендентов на награду в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" стала картина Константина Бронзита "Три сестры".