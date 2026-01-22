Поиск

Губернатора Курской области Хинштейна прооперировали после ДТП

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП, произошедшего в четверг.

"Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось, перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придётся провести здесь", - сказал Хинштейн в видеосообщении, размещенном в его телеграм-канале.

Губернатор добавил, что ему предлагали продолжить лечение в Москве, но он принял решение остаться в Курске.

Ранее в четверг Хинштейн сообщил, что его машину занесло, он попал в ДТП и находится в больнице.

