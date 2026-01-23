Поиск

Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле
Фото: Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Палата представителей США отклонила резолюцию, направленную на то, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу использовать военную силу в Венесуэле без одобрения Конгресса, сообщают местные СМИ.

Законодатели отдали равное число голосов "за" резолюцию и "против" - 215 против 215. При этом два республиканца присоединились к 213 демократам, поддержавшим резолюцию. Однако равный результат означает, что мера не проходит.

В миреСенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против ВенесуэлыСенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против ВенесуэлыЧитать подробнее

Резолюция, подготовленная высокопоставленным членом комитета Палаты представителей по регламенту Джимом Макговерном, предписывает президенту "вывести Вооруженные силы Соединенных Штатов из Венесуэлы, если только это явно не санкционировано объявлением войны или конкретным законодательным разрешением на применение военной силы".

Ранее в этом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс решающим голосом помог республиканцам в Сенате заблокировать резолюцию о запрете использования Вооруженных сил для участия в действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

Почти идентичная резолюция, предписывающая Трампу "прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее", если только Конгресс не даст на это разрешение, провалилась в Палате представителей в декабре.

США Сенат Трамп Венесуэла Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

 Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

Минобороны РФ сообщило о пятичасовом полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

 В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Самолет, на борту которого находятся Уиткофф и Кушнер, приземлился в Москве

Губернатора Курской области Хинштейна прооперировали после ДТП

Путин предложил создать комиссию по ускоренному развитию электроники

 Путин предложил создать комиссию по ускоренному развитию электроники

Что произошло за день: четверг, 22 января

Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

МИД РФ выразил недоумение из-за ситуации с моряками с танкера "Маринера"
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });