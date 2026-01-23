Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

Фото: Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Палата представителей США отклонила резолюцию, направленную на то, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу использовать военную силу в Венесуэле без одобрения Конгресса, сообщают местные СМИ.

Законодатели отдали равное число голосов "за" резолюцию и "против" - 215 против 215. При этом два республиканца присоединились к 213 демократам, поддержавшим резолюцию. Однако равный результат означает, что мера не проходит.

Резолюция, подготовленная высокопоставленным членом комитета Палаты представителей по регламенту Джимом Макговерном, предписывает президенту "вывести Вооруженные силы Соединенных Штатов из Венесуэлы, если только это явно не санкционировано объявлением войны или конкретным законодательным разрешением на применение военной силы".

Ранее в этом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс решающим голосом помог республиканцам в Сенате заблокировать резолюцию о запрете использования Вооруженных сил для участия в действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

Почти идентичная резолюция, предписывающая Трампу "прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее", если только Конгресс не даст на это разрешение, провалилась в Палате представителей в декабре.