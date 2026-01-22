Поиск

Путин предложил создать комиссию по ускоренному развитию электроники

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия будет создана для повышения эффективности управления развитием российской электроники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом следует кардинально повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. Я знаю об идее создания соответствующей межведомственной комиссии. Здесь, безусловно, важно не просто сформировать такую структуру, а за счёт её возможностей реально обеспечить сверхоперативное рассмотрение всех вопросов и принятие решений в этой сфере", - заявил Путин в четверг на совещании по развитию интегральной электроники.

Он дал поручение правительству и администрации президента определить детали работы такой комиссии.

"Считаю необходимым, чтобы её возглавили первой заместитель председателя правительства РФ Мантуров Денис Валентинович и помощник президента РФ Андрей Александрович Фурсенко", - сказал Путин.

Путин предложил создать комиссию по ускоренному развитию электроники

