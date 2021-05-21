Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Все основные ограничения по коронавирусу, которые были установлены в Петербурге по 30 мая, продлеваются до 12 июля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, соответствующие изменения в постановление правительства №121 подписал губернатор Александр Беглов.

Однако с 31 мая организованным группам детей до 16 лет вновь будет открыт доступ в театр и цирк.

Кроме того, во время Петербургского международного экономического форума со 2 по 5 июня все мероприятия в рамках форума, включая гостиничные услуги, услуги общепита, медицинской помощи, транспортное обслуживание участников, можно будет проводить, лишь соблюдая регламенты по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, утвержденные властями Петербурга по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора.

Ранее Беглов заявлял, что в связи с ростом числа заболевших в городе развернут еще 459 коек для больных с COVID-19. Губернатор констатировал, что готов ужесточить в регионе карантинные ограничения.