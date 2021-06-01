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Приговор политологу-коммунисту Платошкину был обжалован

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Защита условно осужденного за склонение к массовым беспорядкам и распространение опасной информации политолога Николая Платошкина подала апелляционную жалобу на приговор.

По информации Гагаринского суда Москвы, апелляционная жалоба на приговор от 19 мая была зарегистрирована в суде во вторник, 1 июня.

Гагаринский суд приговорил Платошкина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тыс. руб., признав его виновным в склонении граждан к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

По версии следствия, Платошкин намеренно склонял людей к нарушению эпидемиологических ограничений, чтобы образовались массовые беспорядки. Согласно обвинению, он распространял в социальных сетях видео и аудиоматериалы, в которых содержалась ложная информация "о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией".

Платошкин не признал вину ни на следствии, ни в суде. Защита настаивала на том, что он в своих выступлениях призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в разрешенных митингах.

Платошкин - 54-летний российский политолог, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. В сентябре 2019 года участвовал от КПРФ в выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края и дополнительных выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Занял второе место, набрав 24,69% голосов избирателей.

Николай Платошкин

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