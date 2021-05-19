Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

Политолог-коммунист Платошкин получил 5 лет условно

Политолог-коммунист Платошкин получил 5 лет условно
Сторонники движения "За новый социализм" у здания Гагариснкого суда
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы признал виновным политолога Николая Платошкина в пособничестве массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений.

Платошкин признан виновным по ч. 1.1 ст. 212 (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Согласно решению суда, Платошкину также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей.

До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Накануне гособвинение запросило для политолога реальное наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Дело Платошкина

По версии Следственного комитета РФ, Платошкин намеренно склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений с целью создания массовых беспорядков. Согласно обвинению, он распространял в социальных сетях видео и аудио-материалы, в которых содержалась ложная информация "о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией".

Кроме того, считает следствие, Платошкин пытался сокрыть свою противоправную деятельность, прикрываясь призывами к законным методам выражения политической воли.

Политолог - единственный фигурант своего уголовного дела. Дело на него завели в июне 2020 года. С тех пор он находился под домашним арестом.

Сам осужденный вину не признал. Защита настаивала на том, что Платошкин в своих выступлениях призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в разрешенных митингах.

54-летний Платошкин - российский политолог, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. В сентябре 2019 года участвовал от КПРФ в выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края и дополнительных выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Занял второе место, набрав 24,69% голосов избирателей.

Николай Платошкин Москва Гагаринский суд

Новости

Бывший вице-губернатор Петербурга получил 5,5 лет колонии за коррупцию

Путин согласился на перенос переписи населения на октябрь

Путин согласился на перенос переписи населения на октябрь

"Новая газета" и ее главред оштрафованы на 260 тыс. руб. по статье о фейках

В России могут пересмотреть зарплаты строителей

Путин встал на защиту туристов, посещающих Долину гейзеров на Камчатке

Путин встал на защиту туристов, посещающих Долину гейзеров на Камчатке

Хуснуллин счел нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках

Хуснуллин счел нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках

Путина попросили сдвинуть Всероссийскую перепись на октябрь

Медведев счел, что людей иногда можно обязывать вакцинироваться

Буря в Петербурге повалила 161 дерево

Буря в Петербурге повалила 161 дерево

Россиян обяжут сообщать Росгвардии об основаниях для аннулирования лицензии на оружие

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');