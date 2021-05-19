Политолог-коммунист Платошкин получил 5 лет условно

Сторонники движения "За новый социализм" у здания Гагариснкого суда Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы признал виновным политолога Николая Платошкина в пособничестве массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений.

Платошкин признан виновным по ч. 1.1 ст. 212 (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Согласно решению суда, Платошкину также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей.

До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Накануне гособвинение запросило для политолога реальное наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Дело Платошкина

По версии Следственного комитета РФ, Платошкин намеренно склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений с целью создания массовых беспорядков. Согласно обвинению, он распространял в социальных сетях видео и аудио-материалы, в которых содержалась ложная информация "о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией".

Кроме того, считает следствие, Платошкин пытался сокрыть свою противоправную деятельность, прикрываясь призывами к законным методам выражения политической воли.

Политолог - единственный фигурант своего уголовного дела. Дело на него завели в июне 2020 года. С тех пор он находился под домашним арестом.

Сам осужденный вину не признал. Защита настаивала на том, что Платошкин в своих выступлениях призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в разрешенных митингах.

54-летний Платошкин - российский политолог, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. В сентябре 2019 года участвовал от КПРФ в выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края и дополнительных выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Занял второе место, набрав 24,69% голосов избирателей.