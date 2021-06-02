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ПМЭФ-2021

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В биофармацевтической компании "Нанолек" рассчитывают запустить в конце лета производство вакцины от коронавируса "КовиВак", созданной в центре имени Чумакова РАН. Об этом на проходящем в рамках ПМЭФ форуме "Лекарственная безопасность" сообщил президент "Нанолека" Владимир Христенко.

Пандемия коронавируса

"Благодаря активным наработкам, которые у нас с институтом Чумакова уже были, мы смогли так оперативно начать готовится к производству вакцины против коронавируса. Сейчас идет процесс регуляторного одобрения нашей площадки в рамках регистрационного удостоверения на "КовиВак". И по нашим планам с конца лета мы должны эту вакцину на нашей площадке выпускать", - сказал он.

Центр имени Чумакова сообщил на этом же форуме, что объем производства вакцины "КовиВак" будет увеличен в 4-6 раз, сейчас мощность площадки составляет до 10 млн доз в год. В мае директор центра Айдар Ишмухаметов оценивал мощности своего учреждения в 7-8 млн доз в год и допускал их увеличение после модернизации оборудования.

Вакцина "КовиВак" уже поступает в гражданский оборот и постепенно включается в массовую вакцинацию.

Нанолек Владимир Христенко ПМЭФ КовиВак Центр Чумакова коронавирус

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