Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса COVID-19 привела к тому, что количество безработных по всему миру к 2022 году превысит 200 млн человек, следует из отчета Международной организации труда (МОТ).

Пандемия коронавируса

Согласно данным МОТ, уровень безработицы достигнет 205 млн человек к 2022 году, что прежде всего связано с пандемией коронавируса.

Отмечается, что восстановление занятости ускорится во второй половине нынешнего года, однако происходить это будет неравномерно из-за ограниченного доступа к вакцинам против коронавируса в некоторых странах.

"Снижение занятости и продолжительности рабочего времени привело к резкому падению трудовых доходов и соответствующему росту бедности", - подчеркивается в отчете, опубликованном на сайте МОТ.

По информации организации, к категории людей за чертой бедности на сегодняшний день относятся более 100 млн работающих человек.

"Пять лет прогресса в искоренении бедности среди работающих были сведены на нет", - говорится в отчете.

МОТ также предлагает стратегию восстановления рынка труда, которая включает в себя в том числе создание новых рабочих мест и поддержку доходов домохозяйств.

Хроника 27 января 2020 года – 02 июня 2021 годаЭкономический кризис
МОТ Коронавирус

Новости

Трамп закрыл блог на своем сайте

ФРГ ведет переговоры с РФ о разрешениях на полеты в обход Белоруссии

Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Козак назвал "рукотворными" обострения ситуации в Донбассе

Илон Маск опубликовал два не согласованных с юристами твита

Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Российские космонавты вышли в открытый космос

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн

Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре по пути из Хургады в Минск

Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре по пути из Хургады в Минск
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');