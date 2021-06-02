Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса COVID-19 привела к тому, что количество безработных по всему миру к 2022 году превысит 200 млн человек, следует из отчета Международной организации труда (МОТ).

Согласно данным МОТ, уровень безработицы достигнет 205 млн человек к 2022 году, что прежде всего связано с пандемией коронавируса.

Отмечается, что восстановление занятости ускорится во второй половине нынешнего года, однако происходить это будет неравномерно из-за ограниченного доступа к вакцинам против коронавируса в некоторых странах.

"Снижение занятости и продолжительности рабочего времени привело к резкому падению трудовых доходов и соответствующему росту бедности", - подчеркивается в отчете, опубликованном на сайте МОТ.

По информации организации, к категории людей за чертой бедности на сегодняшний день относятся более 100 млн работающих человек.

"Пять лет прогресса в искоренении бедности среди работающих были сведены на нет", - говорится в отчете.

МОТ также предлагает стратегию восстановления рынка труда, которая включает в себя в том числе создание новых рабочих мест и поддержку доходов домохозяйств.